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Espreso.tvОбществоВ Италии число погибших превысило 2500, почти 350 умерли за последние сутки

В Италии число погибших превысило 2500, почти 350 умерли за последние сутки

В Италии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 превысило 2500

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает ANSA.

За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти и 2989 случаев заражения. В предыдущий день умерли 349 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли 2503 человека.

В Италии на лечении находятся 26 062 пациентов с коронавирусом. 2941 пациент выздоровел. Общее количество инфицированных людей, включая умерших и тех, кто вылечился, достигло 31 506 человек.

Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

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