"Есть такие, что угрожают увольнением": Кличко призвал правительство обязать предприятия перевести людей на дистанционную работу

18 марта, 2020, 14:12

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска в связи с карантином в Киеве

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска, но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут ", - считает Кличко.