В Украине из-за карантина военкоматы приостановили призыв

18 марта, 2020, 13:41

На время действия карантина призыв на срочную военную службу приостановлен

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

По распоряжению Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, - до отдельного распоряжения.

Зато военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Главам призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.