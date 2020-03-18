В Украине из-за карантина военкоматы приостановили призыв
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
По распоряжению Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, - до отдельного распоряжения.
Зато военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.
Главам призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.
- Ранее сообщалось, что в 2020 году в ряды ВСУ будут призывать офицеров запаса .
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