ПриватБанк остановил продажу валюты в виде наличных
Об этом сообщила пресс служба банка.
Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Согласно сообщению, с 18 марта "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Нацбанке пояснили, что дефицит наличной иностранной валюты в банковских отделениях Украины вызван сокращением поставок из-за запрета авиаперевозок.
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