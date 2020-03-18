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Espreso.tvОбществоПриватБанк остановил продажу валюты в виде наличных

ПриватБанк остановил продажу валюты в виде наличных

С 18 марта государственный "Приватбанк" прекратил продажу наличной валюты в кассах до возобновления поставок наличности из-за рубежа

Об этом сообщила пресс служба банка.

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Согласно сообщению, с 18 марта "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.

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