ПриватБанк остановил продажу валюты в виде наличных

18 марта, 2020, 11:25

С 18 марта государственный "Приватбанк" прекратил продажу наличной валюты в кассах до возобновления поставок наличности из-за рубежа

Об этом сообщила пресс служба банка.

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Согласно сообщению, с 18 марта "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.