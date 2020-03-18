Объявлен список номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа", фавориты - "Додому" и "Мої думки тихі"
Об этом сообщает НВ.
На участие в кинопремии "Золота дзиґа 2020" было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
В этом году Золоту дзиґу будут вручать в 23 номинациях. Среди них - две новые: Открытие года и Самые лучшие визуальные эффекты.
В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы Додому(11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).
Короткий список номинантов на кинопремию Золотой волчок 2020
Самый лучший фильм:
- Вулкан
- Гуцулка Ксеня
- Додому
- Мої думки тихі
- Співає Івано-Франківськтеплокоммуненерго
Лучшая режиссерская работа:
- Алиев Нариман (Додому)
- Бондарчук Роман (Вулкан)
- Лукич Антонио (Мої думки тихі)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Кулик Маргарита (Мої думки тихі)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Додому)
Лучший сценарий:
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мої думки тихі)
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Додому)
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)
Лучшая операторская работа:
- Ильков Вадим (Вулкан)
- Король Юрий (Захар Беркут)
- Фурса Антон (Додому)
Лучшая музыка:
- Григоров Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)
- Куличова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
- Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня:
- М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
- Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
- Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Людина з табуретом)
Лучшая женская роль:
- Витовская-Ванца Ирма (Мої думки тихі)
- Дейлик Кристина (Вулкан)
- Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)
Лучшая женская роль второго плана:
- Веренич-Островская Ирина (Мої думки тихі)
- Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумская Наталья (Чорний ворон)
- Яценко Лариса (Додому)
Лучшая мужская роль:
- Лидаговский Андрей (Мої думки тихі)
- Сеитаблаев Ахтем (Додому)
- Степанский Сергей (Вулкан)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Билялов Рэмзи (Додому)
- Жданов Виктор (Вулкан)
- Салий Виталий (Крути 1918)
Лучший документальный фильм:
- Людина з табуретом
- Панорама
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Кохання
- Петрівка-реквієм
- Пуповина
Лучший короткометражный игровой фильм:
- Анна
- Знебарвлена
- У нашій синагозі
- Solitude
Лучший монтаж:
- Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Сіпіває Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
- Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
- Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)
Лучший грим:
- Леонова Алла (Захар Беркут)
- Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)
- Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)
Лучший звук:
- Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
- Петер Борис (Вулкан)
- Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)
Лучший дизайн костюмов:
- Белинская Антонина (Захар Беркут)
- Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
- Сутягина Ася (Додому)
- Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)
Лучшие визуальные эффекты:
- Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
- Гончаров Василий (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
Премия зрительских симпатий:
- Давай танцуй (реж. Александр Березань)
- Запрещен (реж. Роман Бровко)
- Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)
- Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)
- Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
- Свингеры 2 (реж. Андрейс Экис)
- Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)
- Цена правды (реж. Аґнешка Холланд)
- Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Победители четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа будут названы 28 апреля на церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.
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