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Espreso.tvОбществоОбъявлен список номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа", фавориты - "Додому" и "Мої думки тихі"

Объявлен список номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа", фавориты - "Додому" и "Мої думки тихі"


фото: zaxid.net
Стали известны номинанты четвертой национальной кинопремии "Золота дзиґа"

Об этом сообщает НВ.

На участие в кинопремии "Золота дзиґа 2020" было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

В этом году Золоту дзиґу будут вручать в 23 номинациях. Среди них - две новые: Открытие года и Самые лучшие визуальные эффекты.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы Додому(11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).

Короткий список номинантов на кинопремию Золотой волчок 2020

Самый лучший фильм:

  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Додому
  • Мої думки тихі
  • Співає Івано-Франківськтеплокоммуненерго

Лучшая режиссерская работа:

  • Алиев Нариман (Додому)
  • Бондарчук Роман (Вулкан)
  • Лукич Антонио (Мої думки тихі)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Кулик Маргарита (Мої думки тихі)
  • Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Одуденко Владлен (Додому)

Лучший сценарий:

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мої думки тихі)
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Додому)
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа:

  • Ильков Вадим (Вулкан)
  • Король Юрий (Захар Беркут)
  • Фурса Антон (Додому)

Лучшая музыка:

  • Григоров Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)
  • Куличова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
  • Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)
  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

  • М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
  • Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
  • Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Людина з табуретом)

Лучшая женская роль:

  • Витовская-Ванца Ирма (Мої думки тихі)
  • Дейлик Кристина (Вулкан)
  • Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Веренич-Островская Ирина (Мої  думки тихі)
  • Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
  • Сумская Наталья (Чорний ворон)
  • Яценко Лариса (Додому)

Лучшая мужская роль:

  • Лидаговский Андрей (Мої думки тихі)
  • Сеитаблаев Ахтем (Додому)
  • Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Билялов Рэмзи (Додому)
  • Жданов Виктор (Вулкан)
  • Салий Виталий (Крути 1918)

Лучший документальный фильм:

  • Людина з табуретом
  • Панорама
  • Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Кохання 
  • Петрівка-реквієм
  • Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • Анна
  • Знебарвлена
  • У нашій синагозі
  • Solitude

Лучший монтаж:

  • Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Сіпіває Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
  • Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
  • Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)

Лучший грим:

  • Леонова Алла (Захар Беркут)
  • Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)
  • Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

  • Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
  • Петер Борис (Вулкан)
  • Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)

Лучший дизайн костюмов:

  • Белинская Антонина (Захар Беркут)
  • Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
  • Сутягина Ася (Додому)
  • Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

  • Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
  • Гончаров Василий (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

Премия зрительских симпатий:

  • Давай танцуй (реж. Александр Березань)
  • Запрещен (реж. Роман Бровко)
  • Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
  • Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)
  • Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)
  • Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
  • Свингеры 2 (реж. Андрейс Экис)
  • Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)
  • Цена правды (реж. Аґнешка Холланд)
  • Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Победители четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа будут названы 28 апреля на церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

 

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