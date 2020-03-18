Объявлен список номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа", фавориты - "Додому" и "Мої думки тихі"

18 марта, 2020, 14:29

Стали известны номинанты четвертой национальной кинопремии "Золота дзиґа"

Об этом сообщает НВ.

На участие в кинопремии "Золота дзиґа 2020" было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

В этом году Золоту дзиґу будут вручать в 23 номинациях. Среди них - две новые: Открытие года и Самые лучшие визуальные эффекты.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы Додому(11), Мої думки тихі (9), Гуцулка Ксеня (9), Вулкан (8) и Захар Беркут (7).

Короткий список номинантов на кинопремию Золотой волчок 2020

Самый лучший фильм:

Вулкан

Гуцулка Ксеня

Додому

Мої думки тихі

Співає Івано-Франківськтеплокоммуненерго

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Додому)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукич Антонио (Мої думки тихі)

Лучшая работа художника-постановщика:

Кулик Маргарита (Мої думки тихі)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Додому)

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мої думки тихі)

Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Додому)

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)

Король Юрий (Захар Беркут)

Фурса Антон (Додому)

Лучшая музыка:

Григоров Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)

Куличова Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)

Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)

Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Людина з табуретом)

Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (Мої думки тихі)

Дейлик Кристина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана:

Веренич-Островская Ирина (Мої думки тихі)

Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)

Сумская Наталья (Чорний ворон)

Яценко Лариса (Додому)

Лучшая мужская роль:

Лидаговский Андрей (Мої думки тихі)

Сеитаблаев Ахтем (Додому)

Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана:

Билялов Рэмзи (Додому)

Жданов Виктор (Вулкан)

Салий Виталий (Крути 1918)

Лучший документальный фильм:

Людина з табуретом

Панорама

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Кохання

Петрівка-реквієм

Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

Анна

Знебарвлена

У нашій синагозі

Solitude

Лучший монтаж:

Базаркин Николай (Заповедник Аскания), (Сіпіває Івано-Франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)

Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Поликашкина Светлана (Фокстер и Макс)

Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)

Петер Борис (Вулкан)

Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)

Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)

Сутягина Ася (Додому)

Шеремета Каролина (Фокстер и Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)

Гончаров Василий (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

Премия зрительских симпатий:

Давай танцуй (реж. Александр Березань)

Запрещен (реж. Роман Бровко)

Захар Беркут (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

Встреча одноклассников (реж. Валентин Шпаков)

Клара и волшебный дракон (реж. Александр Клименко)

Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Свингеры 2 (реж. Андрейс Экис)

Фокстер и Макс (реж. Анатолий Матешко)

Цена правды (реж. Аґнешка Холланд)

Я, ты, он, она (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Победители четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа будут названы 28 апреля на церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.