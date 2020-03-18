На пути к НАТО Киеву не обойти Будапешт - эксперт

18 марта, 2020, 19:23

Украине придется договариваться с Венгрией, если мы действительно хотим интегрироваться в НАТО

Такое мнение высказала руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко, комментируя "Эспрессо" сообщение о завершении процедуры присоединения к Североатлантическому альянсу Северной Македонии.

"Став 30-м членом НАТО, Скопье завершит путь длиной в два десятилетия. Еще в 1999 году страна присоединилась к Плану действий относительно членства, но действительно присоединиться к Альянсу ей удалось лишь после смены названия - после появления в названии слова" Северная ". Это была уступка грекам - без этого шага Греция блокировала вступление бывшей югославской республики в НАТО, - как и в ЕС. История "компромиссной" Северной Македонии должна Украине стать если не указателем, то, по крайней мере, поводом для размышлений о наших отношений с Венгрией. Договариваться нам точно придется, потому что, коротко говоря, "кто в НАТО" - тот и прав ", - отметила эксперт.