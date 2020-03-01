Зинченко стал обладателем Кубка английской лиги с "Манчестер Сити"

1 марта, 2020, 20:22

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Астон Виллу" в финале Кубка английской лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и сыграл против "Астон Виллы" весь матч на левом фланге обороны.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 20-й минуте усилиями Серхио Агуэро. За 10 минут Родри увеличил преимущество манчестерцев.

"Астон Вилла" забила в ответ на 41-й минуте - отличился Мбвана Саматов.

"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 2:1 и стал обладателем Кубка английской лиги-2020.

Этот трофей украинец получил в третий раз. Также Зинченко дважды становился чемпионом Англии, был обладателем Суперкубка Англии и выигрывал Кубок Англии.

Кубок английской лиги

финал

первое марта

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Саматов, 41 - Агуэро, 20 Родри, 30