Зинченко стал обладателем Кубка английской лиги с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и сыграл против "Астон Виллы" весь матч на левом фланге обороны.
Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 20-й минуте усилиями Серхио Агуэро. За 10 минут Родри увеличил преимущество манчестерцев.
"Астон Вилла" забила в ответ на 41-й минуте - отличился Мбвана Саматов.
"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 2:1 и стал обладателем Кубка английской лиги-2020.
Этот трофей украинец получил в третий раз. Также Зинченко дважды становился чемпионом Англии, был обладателем Суперкубка Англии и выигрывал Кубок Англии.
Кубок английской лиги
финал
первое марта
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Саматов, 41 - Агуэро, 20 Родри, 30
- Напомним, 26 февраля испанский тренер "Манчестер Сити" ХОСП Гвардиола получил 28-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира по этому показателю.
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