От коронавируса в мире умерли уже 7954 человека, зафиксировано более 198 тыс. заражений

18 марта, 2020, 08:37

По состоянию на среду, 18 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 7954 человека, общее количество инфицированных достигло 198 152 человека

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 81086 зараженных и 3228 умерших. 988 смерти от коронавируса зафиксировано в Иране, 2503 - в Италии, 84 - в Южной Корее, 29 - в Японии, 43 - в Нидерландах, 7 - на лайнере "Diamond Princess", 107 в США, 148 во Франции, 533 - в Испании, 4 в Гонконге, 11 - в Ираке, 72 в Великобритании.

В Украине зафиксировано 2 смертельных случая.

По количеству зараженных после Китая следуют Италия (31506), Иран (16169).

В то же время выздоровели после заражения коронавирусом 81960 человек.