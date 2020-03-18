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Espreso.tvОбществоКарантин: Зеленский советует украинцам жаловаться в полицию, если их незаконно уволили

Карантин: Зеленский советует украинцам жаловаться в полицию, если их незаконно уволили

Зеленский обещает, что руководители государственных и коммунальных предприятий, которые незаконно увольняют людей, будут наказаны

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявления на увольнение по собственному желанию. Это незаконно! Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом! Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте сразу в полицию", - сказал Зеленский.

Зеленский обещает, что руководители государственных и коммунальных предприятий, которые незаконно увольняют людей, будут наказаны за давление на работников.

"Что касается частных компаний - призываю руководителей, не только не нарушать закон, но и прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет, кризис также, прибыли вернутся, а честь и уважение вернуть не удастся!", - добавил президент.

 

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