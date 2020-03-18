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Espreso.tvОбществоКак изменится работа сетей супермаркетов в период карантина. Список

Как изменится работа сетей супермаркетов в период карантина. Список


фото: reuters
На фоне распространения коронавируса крупнейшие в Украине сети супермаркетов сообщили покупателям об изменениях в работе

Еспресо.TV публикует подборку сообщений торговых сетей.

Так, магазины сети NOVUS временно меняют график работы.

"С введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта, компания NOVUS вынужденно временно меняет график работы магазинов сети. Мы заботимся о наших сотрудниках, которые ежедневно обеспечивают работу магазинов, наполняют полки товарами и обслуживают вас, потому принимаем все необходимые меры, в том числе организацию транспорта, чтобы работники могли безопасно добраться до магазина и в свои дома после работы. В связи с этим, с 18 марта 2020 г. магазины сети NOVUS работать для вас каждый день с 9:00 до 22:00", - сообщает сайт сети супермаркетов.

Сеть "Сильпо" сообщила о ряде изменений в работе:

  • С 11 марта усилили санитарно-гигиенические правила в супермаркетах "Сильпо" и деликатес-маркетах Le Silpo и дополнительно обрабатываем все: двери, ручки, тележки, кассы и тому подобное. Моем руки еще чаще и интенсивнее. На входах в магазины вас также ждут дезинфекторы.
  • Мы стали уделять больше внимания самочувствию сотрудников. Они остаются дома, если чувствуют себя «не очень». При любых условиях проверяем температуру, прежде чем приступить к работе.
  • С 17 марта в наших кафе и ресторанах мы все пакуем с собой. То же касается ресторанов Le Grill.
  • Мы переносим наши мастер-классы, дегустации, фестивали и другие мероприятия. Уже корректируем график проведения Silpo Wine Fest и временно приостановили продажу билетов. Билеты будут действительны на перенесенную дату. Но если вы хотите вернуть свой билет - мы предложим варианты и свяжемся с каждым на следующей неделе.
  • Мы упаковали все товары, которые ранее были открытыми, крупы, хлеб, ваши любимые сладости с кондитерки.
  • Супермаркеты в торговых центрах открыты и работают в обычном режиме.
  • Обеспечиваем работников масками, потому забота о здоровье - прежде всего.

Сеть BILLA также сообщила об изменении графика работы.

"Уважаемые покупатели! С 18.03.2020 магазин работает по новому графику 08:00-21:00", - говорится в сообщении.

Сеть "Велика кишеня" на время карантина прекратила работу "Школы юного пекаря".

Сеть АТБ сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме, но прекратят анонсирование акционных предложений на сайте, в мобильном приложении и по электронной почте.

Сеть METRO сообщила об отсутствии изменений в работе.

"Мы работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В сетях "ФОРА" и "АШАН" корреспонденту Еспресо.TV сообщили, что магазины работают в обычном режиме, изменений в графике пока что нет.

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