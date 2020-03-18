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Espreso.tvОбществоЕмец призвал украинцев оставаться дома во время карантина

Емец призвал украинцев оставаться дома во время карантина

Министр здравоохранения Илья Емец в связи с усилением ограничений во время карантина призвал украинцев соблюдать правила и пропагандировать домашний режим
Об этом передает пресс-служба МЗ.
 
"Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру . Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь ", - отметил Емец.
 
Емец также отметил, что сейчас ситуация крайне серьезная и не надо пренебрегать здоровье и здоровье ваших близких.
 
"Власть ввела карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, что ситуация крайне серьезная. Не задавайте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких ", - сказал Емец.
 
Глава МЗ также отметил, что власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости вводить еще более жесткий режим.
 
"Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил Емец.
  • Напомним, из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.

 

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