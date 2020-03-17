Зеленский пришел в Раду на внеочередное заседание
17 марта, 2020, 09:31
Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, чтобы принять участие во внеочередном заседании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Президент предложил на должность генерального прокурора действующую и. о. руководителя ГБР Ирину Венедиктову.
"Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование в конце громких уголовных дел", - сказал Зеленский.
"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в истории Украины она, прежде всего, войдет как профессиональный и результативный человек. Прошу поддержать", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.
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