В Испании за сутки 2000 новых случаев коронавируса, число умерших за все время почти 500

17 марта, 2020, 13:18

В Испании за последние сутки зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса

Об этом сообщает El Pais .

Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев корона вируса, из них 9698 случаев до сих пор активны.

Из них 563 пациента находятся в реанимации, а общее количество людей, умерших от вируса, составляет 491.

Мадрид продолжает оставаться обществом с наибольшим количеством случаев: 43% или 4871 случаев. Но в этом регионе также больше всего людей, которые выздоровели - 19% случаев.

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После закрытия пограничных переходов министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка не исключает закрытия воздушного пространства.

Правительство Балеарских островов попросил 25000 туристов, которые остались на островах, вернуться в страны их проживания.