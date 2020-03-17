Укрзализныця закрывает все вокзалы Украины с 18 марта
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"С 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей", - говорится в сообщении.
Работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей с не более 10 человек.
"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы Укрзализныця откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - отмечается в сообщении.
В Укрзализныце напоминают, что из-за обилия звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал.
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