Укрзализныця закрывает все вокзалы Украины с 18 марта

17 марта, 2020, 14:17

Укрзализныця вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов - они будут закрыты с 12.00 18 марта

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"С 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей", - говорится в сообщении.

Работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей с не более 10 человек.

"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы Укрзализныця откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - отмечается в сообщении.

В Укрзализныце напоминают, что из-за обилия звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал.