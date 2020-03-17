Новая почта временно закрывает часть отделений из-за карантина: список
Об этом сообщила пресс-служба компании
Отделение в ТРЦ будут временно закрыты, а посылки перенаправлен:
Одесса
- отделение № 84 временно закрывается. Все посылки перенаправляются на отделение № 90;
- отделение № 93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 28;
- отделение № 77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 26;
- отделение № 42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 94.
Одесская область
- отделение № 5 в Черноморскую временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 2;
- отделение № 3 в Белгород-Днестровском временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 1.
Львов
- отделение № 77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 55;
- отделение № 78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 69.
Черкассы
- отделение № 22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 15;
- отделение № 14 (ТЦ Депот), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 2.
Киев
- отделение № 322 (ТЦ Олимпийский) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 150;
- отделение № 138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 149;
- отделение № 261 (ТЦ Проспект), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 318;
- отделение № 164 (ТЦ Квадрат, Троещина), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение № 67.
Херсон
- отделение № 19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 6.
Винница
- отделение № 35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 23;
- отделение № 25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 14;
- отделение № 22 (маг. Грош) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 7;
- отделение № 36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение № 16.
Луцк
- отделение № 6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов;
- отделение № 23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов.
Все остальные отделения Новой почты и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. «Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки», - добавили в компании.
Также в Новой почте сообщили, какие меры безопасности приняла компания:
- отделение оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенных в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения;
- в отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр;
- в отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств;
- все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.
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