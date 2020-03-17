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Espreso.tvОбществоТрамп: вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе

Трамп: вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка заболевания коронавирусом в США закончится в июле-августе, но может продолжаться и дольше

Об этом сообщает CNN.

Трамп отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, дал ответ на то, как долго продлится в стране вспышка заболевания.

"Люди говорят о июле, августе, вроде этого. Может быть и дольше", - сказал президент.

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Также он добавил, что это возможно, если власть будет справляться со своей работой и снизят уровень смертности в стране.

Глава государства также отметил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса, но как только пандемии не станет, люди увидят невероятный рост.

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