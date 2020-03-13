Трамп сегодня объявит чрезвычайное положение, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Президент заявил, что проведет пресс-конференцию в 15:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в Вашингтоне.
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Трамп говорил в пятницу с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном о пандемии и согласился организовать в понедельник видеоконференцию с мировыми лидерами, чтобы координировать усилия по исследованию вакцины и лечения и совместно работать над преодолением экономического кризиса.
Трамп находится под усиленным давлением с требованиями употреблять шаги в то время, как губернаторы и мэры по всей стране принимают шаги по по борьбе с распространением коронавируса: закрытие школ и отмена общественных мероприятий. Объявление национальной чрезвычайной ситуации позволит правительству принимать дополнительные меры по борьбе с вирусом, а также знаменует символический перелом для президента, который неоднократно сравнивал коронавирус с сезонным гриппом и настаивал на том, что его администрация держит ситуацию под контролем, пишет издание.
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