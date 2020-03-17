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Espreso.tvОбществоРоссийские военные убили десятки турецких солдат в Сирии, - Помпео

Российские военные убили десятки турецких солдат в Сирии, - Помпео

Во время эскалации в Сирии российские военные убили десятки турецких военнослужащих, заявил госсекретарь США Майк Помпео

Об этом пишет Reuters.

Выступая на брифинге в Госдепартаменте, Помпео не уточнил, когда и где были убиты турецкие солдаты, а также точное количество жертв.

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В феврале в ходе обстрела со стороны сил сирийского режима Башара Асада в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 34 турецких солдата.

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