 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТурция уничтожила в Сирии восемь российских ЗРК "Панцирь-С1", - Эрдоган

Турция уничтожила в Сирии восемь российских ЗРК "Панцирь-С1", - Эрдоган

Турецкая авиация уничтожила в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", поставленных Россией режиму Асада

Об этом сообщил в интервью NTV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Конечно, на данный момент в Идлибе является" Панцири ". Есть также в Ливии. В Идлибе мы уничтожили 8 "Панцирей" с помощью БПЛА. Это, конечно, очень тяжелые и важные системы ПВО", - сказал он.

Читайте также: Американские военные заблокировали российский конвой на подходе к нефтяным месторождениям в Сирии

"Хотя сейчас это временное прекращение огня, процесс идет хорошо. Мне хочется, чтобы это продолжалось так и превращалось в постоянное прекращение огня", - добавил турецкий лидер.

Ранее медиа публиковали видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий в Украине.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать