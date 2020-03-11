Турция уничтожила в Сирии восемь российских ЗРК "Панцирь-С1", - Эрдоган

11 марта, 2020, 10:58

Турецкая авиация уничтожила в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", поставленных Россией режиму Асада

Об этом сообщил в интервью NTV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Конечно, на данный момент в Идлибе является" Панцири ". Есть также в Ливии. В Идлибе мы уничтожили 8 "Панцирей" с помощью БПЛА. Это, конечно, очень тяжелые и важные системы ПВО", - сказал он.

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"Хотя сейчас это временное прекращение огня, процесс идет хорошо. Мне хочется, чтобы это продолжалось так и превращалось в постоянное прекращение огня", - добавил турецкий лидер.

Ранее медиа публиковали видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

"Панцирь-С1" - новейшая российская система, которая была замечена во время боевых действий в Украине.