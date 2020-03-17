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Espreso.tvОбщество"Укрпочта" во время карантина будет доставлять лекарства

"Укрпочта" во время карантина будет доставлять лекарства


фото: GettyImages
"Укрпочта" в карантинный период из-за коронавируса возможно будет доставлять не только пенсии, но и лекарства

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

"Приняли вчера на на заседании Кабмина решение, которое нам поручает разработать постановление, позволяющее нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью Укрпочты, - заявил он.

Министр добавил, что Укрпочта может начать доставлять лекарства и медицинские средства в случае необходимости.

  • Напомним, " Укрпочта " будет работать в обычном режиме, но вводит некоторые изменения.
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