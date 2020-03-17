"Укрпочта" во время карантина будет доставлять лекарства

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

"Приняли вчера на на заседании Кабмина решение, которое нам поручает разработать постановление, позволяющее нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью Укрпочты, - заявил он.

Министр добавил, что Укрпочта может начать доставлять лекарства и медицинские средства в случае необходимости.