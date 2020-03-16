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Espreso.tvОбществоУкрпочта меняет правила работы отделений

Укрпочта меняет правила работы отделений


фото: GettyImages
"Укрпочта" будет работать в обычном режиме, но вводит некоторые изменения

Об этом сообщает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook .

В частности, вводятся следующие изменения:

1) С сегодняшнего дня можно увидеть желтые линии в отделениях. Не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.

2) Если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите и зайдите, когда очередь станет меньше.

3) В "Укрпочте" работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей в 13:00 вдвое меньше, чем после. Можно приходить после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса, смогли воспользоваться услугами утром.

 

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