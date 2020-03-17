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Espreso.tvОбществоПутин собрался в оккупированный Крым

Путин собрался в оккупированный Крым


фото: reuters
Президент России Владимир Путин завтра в очередной раз посетит оккупированный Крым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Путин будет находиться с визитом в оккупированном полуострове 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.

  • Президенту России Владимиру Путину безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.
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