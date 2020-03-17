Путин собрался в оккупированный Крым
17 марта, 2020, 14:50
Президент России Владимир Путин завтра в очередной раз посетит оккупированный Крым
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что Путин будет находиться с визитом в оккупированном полуострове 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.
- Президенту России Владимиру Путину безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-