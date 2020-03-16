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Espreso.tvОбществоПутин: плевать нам на санкции из-за Украины

Путин: плевать нам на санкции из-за Украины


фото: reuters
Президенту России Владимиру Путину безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины

Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

В ответ на замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции", хозяин Кремля сказал: "Да плевать на них, на эти санкции!

"По разным оценкам, мы потеряли около $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы потратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение - и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых ранее у нас не было или мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевые задачи", - рассказал он.

Российский лидер назвал глупостью мнение, что принятые в ответ на санкции мероприятия были губительны для самой России, как "бомбежка Воронежа". По его словам, контрсанкции помогли РФ развивать сельское хозяйство и "освободили" внутренний рынок.

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Путин заявил, что в результате Россия станет еще большим экспортером.

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