Промоутер Чисоры назвал топ-5 тяжеловесов мира
Об этом сообщает Sky Sports .
В своем рейтинге бывший чемпион мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе Дэвид Хэй, который сейчас является промоутером Дерека Чисоры, поставил Усика на пятое место.
"Пятый номер - Александр Усик, поскольку он был намного лучшим, чем все остальные бойцы первого тяжелого веса. Такой уровень позволяет получить место в рейтинге супертяжей. Усик поднялся в весе в качестве абсолютного чемпиона мира. Конечно, он входит в топ-5 . Это вполне естественно. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул в хэвивейта. Он очень хороший ", - сказал Хэй.
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Четвертую позицию Хэй отдал британцу Диллиан Уайту, третью - американцу Деонтей Уайлдер, вторую - чемпиону мира WBA (Всемирной боксерской совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа из Великобритании.
Лучшим тяжеловесом мира Хэй считает своего соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
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