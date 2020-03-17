Промоутер Чисоры назвал топ-5 тяжеловесов мира

17 марта, 2020, 14:50

Промоутер следующего соперника Александра Усика - британца Дерека Чисоры - Дэвид Хэй включил украинца в топ-5 лучших тяжеловесов мира

Об этом сообщает Sky Sports .

В своем рейтинге бывший чемпион мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и супертяжелом весе Дэвид Хэй, который сейчас является промоутером Дерека Чисоры, поставил Усика на пятое место.

"Пятый номер - Александр Усик, поскольку он был намного лучшим, чем все остальные бойцы первого тяжелого веса. Такой уровень позволяет получить место в рейтинге супертяжей. Усик поднялся в весе в качестве абсолютного чемпиона мира. Конечно, он входит в топ-5 . Это вполне естественно. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул в хэвивейта. Он очень хороший ", - сказал Хэй.

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Четвертую позицию Хэй отдал британцу Диллиан Уайту, третью - американцу Деонтей Уайлдер, вторую - чемпиону мира WBA (Всемирной боксерской совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа из Великобритании.

Лучшим тяжеловесом мира Хэй считает своего соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).