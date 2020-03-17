Нацбанк заявил о задержании доставки валюты в Украину
17 марта, 2020, 10:23
Наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook .
В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается нехватка наличной валюты за повышенного спроса населения.
"При этом на корсчетах банков сосредоточено $ 8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему ", - отметили в НБУ.
- Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 43 копейки - по состоянию на 17 марта курс установлен на уровне 26,52 гривны за доллар.
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