Нацбанк заявил о задержании доставки валюты в Украину

17 марта, 2020, 10:23

Наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook .

В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается нехватка наличной валюты за повышенного спроса населения.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $ 8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему ", - отметили в НБУ.