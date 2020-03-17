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Espreso.tvОбществоНацбанк заявил о задержании доставки валюты в Украину

Нацбанк заявил о задержании доставки валюты в Украину


фото: bank.gov.ua
Наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook .

В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается нехватка наличной валюты за повышенного спроса населения.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $ 8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему ", - отметили в НБУ.

 

 
 
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