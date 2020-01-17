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Espreso.tvСпортФутбольный симулятор стал самой популярной видеоигрой в 2019 году

Футбольный симулятор стал самой популярной видеоигрой в 2019 году


фото: ea.com
Футбольный симулятор FIFA 20 признали самой продаваемой видеоигрой в Европе в 2019 году

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на GfK Entertainment

Немецкая организация представила статистический отчет по продажам видеоигр в Европе за 2019-й календарный год.

Наиболее успешной с точки зрения продаж консольных (прим. - для PS4 i Xbox One) видеоигр стал футбольный симулятор FIFA 20. На втором месте - Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.

Топ-3 игр по продажам в Европе по 2019

1. FIFA 20
2. Call of Duty: Modern Warfare
3. Mario Kart 8: Deluxe

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