Футбольный симулятор стал самой популярной видеоигрой в 2019 году

17 января, 2020, 17:01

Футбольный симулятор FIFA 20 признали самой продаваемой видеоигрой в Европе в 2019 году

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на GfK Entertainment

Немецкая организация представила статистический отчет по продажам видеоигр в Европе за 2019-й календарный год.

Наиболее успешной с точки зрения продаж консольных (прим. - для PS4 i Xbox One) видеоигр стал футбольный симулятор FIFA 20. На втором месте - Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.

Топ-3 игр по продажам в Европе по 2019

1. FIFA 20

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Mario Kart 8: Deluxe