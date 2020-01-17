Футбольный симулятор стал самой популярной видеоигрой в 2019 году
17 января, 2020, 17:01
1. FIFA 20
Футбольный симулятор FIFA 20 признали самой продаваемой видеоигрой в Европе в 2019 году
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на GfK Entertainment
Немецкая организация представила статистический отчет по продажам видеоигр в Европе за 2019-й календарный год.
Наиболее успешной с точки зрения продаж консольных (прим. - для PS4 i Xbox One) видеоигр стал футбольный симулятор FIFA 20. На втором месте - Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.
Топ-3 игр по продажам в Европе по 2019
1. FIFA 20
2. Call of Duty: Modern Warfare
3. Mario Kart 8: Deluxe
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