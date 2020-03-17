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Espreso.tvОбществоМинобразования переводит работников на работу из дома и останавливает прием граждан

Минобразования переводит работников на работу из дома и останавливает прием граждан

Министерство образования и науки приняло решение о дистанционном режиме работы своих сотрудников и прекращения приема граждан. В то же время вся корреспонденция, в частности обращение, будут обрабатывать в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на приказ Минобразования № 406 от 16 марта.

Приказ подписал исполняющий обязанности министра ведомства Юрий Полюхович.

Также отменяют или откладывают ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

"Решение о переходе работы министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников ", - отметил и.о. министра.

В то же время он отметил, что даже в дистанционном режиме Минобразования продолжит выполнять все необходимые задачи.

На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый (г.. Киев, пр. Победы, 10) или электронный адрес (ez@mon.gov.ua) ведомства или оставить в кассе для приема корреспонденции.

 
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