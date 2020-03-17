Мы принесли самую большую жертву, - президент УЕФА отреагировал на перенос Евро-2020

17 марта, 2020, 17:05

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александар Чеферин заявил, что УЕФА принес большую жертву, перенеся Евро-2020 на год

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

После видеоконференции с участием представителей 55 стран - членов УЕФА, на котором было принято решение, Чеферин заявил, что УЕФА принес самую большую жертву, отложив Евро в год.

"Было важно, что УЕФА как руководитель европейского футбола шел во главе этого процесса и принес самую большую жертву. Перенос Евро-2020 обернется огромными убытками для УЕФА, но мы сделаем все, чтобы развитие любительского и женского футбола, а также развитие игры в 55 странах не пострадали. Цель важнее прибыли - наш главный принцип при принятии этого решения на благо европейского футбола", - сказал Чеферин.

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По его словам, здоровье фанатов, сотрудников и игроков должно быть главным приоритетом.

"Действуя в этом ключе, УЕФА предложил целый ряд вариантов, чтобы клубные соревнования были закончены. Футбол - это социальный лифт и мощная сила в обществе. Мысль о празднике общеевропейского футбола на пустом стадионе, с пустыми фан-зонами, когда весь континент сидит дома в изоляции, безрадостна. Мы не могли позволить отметить 60-ю годовщину турнира таким образом", - заявил Чеферин.