Мы принесли самую большую жертву, - президент УЕФА отреагировал на перенос Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
После видеоконференции с участием представителей 55 стран - членов УЕФА, на котором было принято решение, Чеферин заявил, что УЕФА принес самую большую жертву, отложив Евро в год.
"Было важно, что УЕФА как руководитель европейского футбола шел во главе этого процесса и принес самую большую жертву. Перенос Евро-2020 обернется огромными убытками для УЕФА, но мы сделаем все, чтобы развитие любительского и женского футбола, а также развитие игры в 55 странах не пострадали. Цель важнее прибыли - наш главный принцип при принятии этого решения на благо европейского футбола", - сказал Чеферин.
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По его словам, здоровье фанатов, сотрудников и игроков должно быть главным приоритетом.
"Действуя в этом ключе, УЕФА предложил целый ряд вариантов, чтобы клубные соревнования были закончены. Футбол - это социальный лифт и мощная сила в обществе. Мысль о празднике общеевропейского футбола на пустом стадионе, с пустыми фан-зонами, когда весь континент сидит дома в изоляции, безрадостна. Мы не могли позволить отметить 60-ю годовщину турнира таким образом", - заявил Чеферин.
- Напомним, УЕФА 17 марта также решил, что финал Лиги чемпионов состоится 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
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