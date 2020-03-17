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Espreso.tvОбществоКитай собирается выслать журналистов ведущих американских СМИ

Китай собирается выслать журналистов ведущих американских СМИ

Власти Китая выгоняют из страны американских журналистов The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post

Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что такое решение было принято через несколько недель после решения администрации США о сокращении в Штатах почти половины сотрудников китайских СМИ.

Американские журналисты должны вернуть свои пресс-карты в течение десяти календарных дней с начала действия решения и покинуть КНР.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что указанные меры являются "абсолютно необходимыми и взаимными, которые КНР вынуждена принимать в ответ на необоснованное ущемление,  китайских СМИ в США".

Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка статьи о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.

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