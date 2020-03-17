Китай собирается выслать журналистов ведущих американских СМИ
Об этом сообщает NYT.
Отмечается, что такое решение было принято через несколько недель после решения администрации США о сокращении в Штатах почти половины сотрудников китайских СМИ.
Американские журналисты должны вернуть свои пресс-карты в течение десяти календарных дней с начала действия решения и покинуть КНР.
В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что указанные меры являются "абсолютно необходимыми и взаимными, которые КНР вынуждена принимать в ответ на необоснованное ущемление, китайских СМИ в США".
Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка статьи о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.
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