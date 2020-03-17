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Espreso.tvСпортКиберфутбол: сборная Украины удачно стартовала в квалификации Евро-2020

Киберфутбол: сборная Украины удачно стартовала в квалификации Евро-2020


фото: uaf.ua
Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES успешно провела первый игровой день в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года

Об этом сообщает УАФ .

Украинские спортсмены сыграли пять матчей в отборочной группе Н. Участие в них приняли все четыре наших игрока - двое основных (Сергей Sergobibika Марченко, Виталий Budb_proshe Литвинов) и двое резервных (Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак).

В матчах против сборных Италии, Уэльса, Черногории, Андорры и Фарерских островов украинцы одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Отбор на eEURO 2020. Группа Н

Украина - Италия 0: 8 (Sergobibika - Nicaldan 0: 4; Makson - Nicaldan 0: 4)

Уэльс - Украина 0: 3 (Ryancam1984 - Makson 0: 2; WalGoch - Sergobibika 0: 1)

Украина - Черногория 2: 2 (Makson - ArtiePG 2: 2; Sergobibika - ArtiePG 0: 0)

Украина - Андорра 6: 2 (Budb_proshe - Wilkshare 4: 1; Makson - Wilkshare 2: 1)

Фарерские острова - Украина 2:13 (Sorgrot54 - Ighor_8 2: 8; Viggo84 - Sergobibika 0: 5)

Второй игровой день первого группового этапа 30 марта.

Прямой пропуск на чемпионат Европы 2020 года получат победители каждой из 10-ти отборочных групп. Сборные, занявшие вторые места, примут участие в другоми этапе отбора, где определятся еще шесть участников eEURO 2020.

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