 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт59-летняя украинка победила на международных соревнованиях по Counter Strike

59-летняя украинка победила на международных соревнованиях по Counter Strike


фото: lenovo.ua
59-летняя украинка Татьяна Силенко, в составе киберспортивной команды Ageless Shooters, победила на международном турнире по Counter Strike

Об этом сообщает #шотам.

Татьяна Силенко - по специальности инженер-механик бродильных производств - на отбор в команду Ageless Shooters (нестареющие стрелки ) попала случайно, сначала даже не знала о какой игре идет речь, но потом поняла что Counter Strike приносит ей удовольствие.

В киберспортивную команду входят только геймеры возрасте 55+, тренировки проходят по 3 часа пять раз в неделю.

"Всю жизнь считала компьютерные игры чем-то ужасным, сейчас очень обидно, что не играла. Это отличная профилактика Альцгеймера, плюс выделяется адреналин, прокачиваются сосуды", - признается Татьяна Силенко.

Ageless Shooters создали по инициативе благотворительного фонда "Жизнелюб" и компании Lenovo. Средний возраст украинских игроков составляет 59 лет. Коллектив состоит из пяти человек основного состава и двух в резерве.

Первое международное соревнование с участием Ageless Shooters состоялось в сентябре 2019 года, на популярном фестивале Comic Con, это была товарищеская встреча Украина - Швеция, где чемпионы мира шведы проиграли украинцам со счетом 16:1.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать