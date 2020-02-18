59-летняя украинка победила на международных соревнованиях по Counter Strike

18 февраля, 2020, 18:35

59-летняя украинка Татьяна Силенко, в составе киберспортивной команды Ageless Shooters, победила на международном турнире по Counter Strike

Об этом сообщает #шотам.

Татьяна Силенко - по специальности инженер-механик бродильных производств - на отбор в команду Ageless Shooters (нестареющие стрелки ) попала случайно, сначала даже не знала о какой игре идет речь, но потом поняла что Counter Strike приносит ей удовольствие.

В киберспортивную команду входят только геймеры возрасте 55+, тренировки проходят по 3 часа пять раз в неделю.

"Всю жизнь считала компьютерные игры чем-то ужасным, сейчас очень обидно, что не играла. Это отличная профилактика Альцгеймера, плюс выделяется адреналин, прокачиваются сосуды", - признается Татьяна Силенко.

Ageless Shooters создали по инициативе благотворительного фонда "Жизнелюб" и компании Lenovo. Средний возраст украинских игроков составляет 59 лет. Коллектив состоит из пяти человек основного состава и двух в резерве.

Первое международное соревнование с участием Ageless Shooters состоялось в сентябре 2019 года, на популярном фестивале Comic Con, это была товарищеская встреча Украина - Швеция, где чемпионы мира шведы проиграли украинцам со счетом 16:1.