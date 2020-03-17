Коронавирус в Украине: правительство запретило междугородные пассажирские перевозки и массовые мероприятия

17 марта, 2020, 07:30

Кабинет министров запретил в Украине междугородные и межобластные пассажирские перевозки железнодорожным, авиа- и автобусным траснпортом

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

"Запрещено с 18 марта по 3 апреля: на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах ", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля прекращается перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта и до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений - пригородном, городском, региональном и дальнем.

При этом АО "Укрзализныця" сможет осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же в международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и местного самоуправления.

С 17 марта заведениям общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательный центр, другим заведения развлекательной деятельности, фитнес-центрам, учреждениям культуры предписано временно прекратить свою работу.

При этом разрешается предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии работы персонала в средствах индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных, а также максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.