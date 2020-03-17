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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 42 человека проверяют на заражение

Коронавирус в Украине: 42 человека проверяют на заражение


фото: reuters
В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в своем Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)", - говорится в сообщении.

С 2020 года вирусологическая лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на COVID-19.

В Минздраве напомнили, что в мире было зарегистрировано 182 406 случая заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев заболевания в 150 странах, территориях, регионах.

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  • Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

 

 
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