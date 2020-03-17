Коронавирус в Украине: 42 человека проверяют на заражение

17 марта, 2020, 12:54

В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в своем Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)", - говорится в сообщении.

С 2020 года вирусологическая лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на COVID-19.