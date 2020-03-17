Коронавирус: в Молдове на два месяца вводят чрезвычайное положение

17 марта, 2020, 18:52

Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Об этом сообщает Newsmaker.

"Мы не хотим посягать на фундаментальные права граждан, мы будем действовать в соответствии с Законом. Как предусмотрено законом, мы уведомим ООН и Совет Европы о введении ЧП", - заявил премьер Молдовы Ион Кику.

Он также пояснил, что ЧП решили ввести на 60 дней, поскольку эпидемиологический прогноз для Европы пессимистический.

"Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить ЧП, если это будет возможно", - заявил премьер.

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Он также сообщил, что Нацбанк готовит меры, направленные на ослабление кредитной политики и возможности предоставления отсрочки по выплатам кредитов. Также рассматривается возможность предоставления дешевых кредитов.

Премьер сообщил, что коммунальные службы тоже рассматривают возможность отсрочки по платежам.

Он призвал всех быть солидарными, чтобы Молдова смогла выйти из кризиса, как стабильная страна.

"Государство не сможет покрыть каждую потерю и следствие, но сейчас мы все должны быть едины и решать проблемы вместе", - сказал Кику.