Коронавирус: Румыния объявила чрезвычайное положение

16 марта, 2020, 11:24

Румыния с 16 марта вводит чрезвычайное положение в условиях пандемии коронавируса

Об этом в субботу, 14 марта, заявил президент Румынии Йоханнис, сообщает Укринформ со ссылкой на национальное румынское информагентство AGERPRES .

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, чтобы они принесли свои плоды, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала следующей недели (с 16 марта, - ред.)", - заявил Йоганнис.

По его словам, чрезвычайное положение позволит выделить важные ресурсы для управления кризисом, вызванным коронавирусом.

"Таким образом, правительство сможет выделить больше денег на сферу здравоохранения, больше денег на медикаменты, больше денег на абсолютно необходимое медицинское оборудование. Также эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткое время по упрощенной процедуре, что даст правительству все необходимые инструменты для наиболее эффективного управления кризисом, вызванным коронавируса ", - пояснил Йоганнис.