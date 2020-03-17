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Espreso.tvОбществоКоронавирус: первым добровольцам в США ввели вакцину

Коронавирус: первым добровольцам в США ввели вакцину

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института в Сиэтле (США) ввели вакцину против коронавируса первым четырем добровольцам

Об этом сообщает УП со ссылкой на АР .

"Сейчас мы - команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации", - сказала руководитель исследования доктора Лизы Джексон:

Доброволец - 43-летняя Дженнифер Галлер из Сиэтла перед вакциной сказала, что для нее - это удивительная возможность что-то сделать

Дети волонтера, два подростка, считают "крутым" то, что их мать участвует в исследовании, после укола женщина вышла с широкой улыбкой, отметив, что чувствует себя прекрасно.

Также среди тех, кто согласился тестировать вакцину, - 46-летний сетевой инженер Microsoft Нил Браунинг из города Ботелл, штат Вашингтон. Его дочери также заявили, что гордятся отцом.

Вакцину планируют протестировать на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых получит 2 дозы с интервалом в месяц.

Сообщается, что некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.

Ученые проверят наличие каких-либо побочных эффектов и примут образцы крови, чтобы проверить, активизирует вакцина иммунную систему.

Вместе с тем сообщается, что даже если исследование будет успешным, то вакцина будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

  • Голливудский актер Идрис Эльба, известный по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и "Мстители", попал в число тех знаменитостей, которые пострадали от коронавируса .
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