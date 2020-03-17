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Espreso.tvОбществоКарантин в Испании: жители используют выгул собак как повод выйти из дома

Карантин в Испании: жители используют выгул собак как повод выйти из дома


фото: reuters
Жители Испании пытаются использовать выгул собак как повод для того, чтобы выйти из дома на фоне жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение на прошлой неделе, введя 15-дневный период ограничений на передвижение. Примерно 47 млн испанцев запретили выходить из дома, позволив это делать только при чрезвычайных ситуациях - с целью работы или решения неотложных вопросов.

Одним из разрешенных поводов покинуть дом является выгул собак. Но, как сообщается, некоторые люди используют это исключение, чтобы обойти правила. Например, выходят на длительные прогулки с игрушечными животными.

Полиция опубликовала в Twitter видео мужчину, который шел по улице с игрушечным собакой на поводке, в то время как к нему подъехал полицейский автомобиль. Людей предупреждают о штрафах, если они будут пытаться обмануть полицию.

В некоторых частях Испании владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу широк, но некоторые предлагают аренду домашних животных 50 евро.

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