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Espreso.tvОбществоЗеленский собрал олигархов на Банковой - "Схемы"

Зеленский собрал олигархов на Банковой - "Схемы"

Президент Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях".

Около 17.00 на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова. Впоследствии журналисты зафиксировали кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

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"Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответ", - говорится в сообщении.

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