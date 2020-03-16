Зеленский собрал олигархов на Банковой - "Схемы"
16 марта, 2020, 19:19
Президент Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента
Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях".
Около 17.00 на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова. Впоследствии журналисты зафиксировали кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.
За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
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"Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответ", - говорится в сообщении.
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