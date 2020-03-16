Волейбол: чемпионат Украины остановили из-за коронавируса
16 марта, 2020, 14:24
Федерация волейбола Украины приняла решение остановить украинскую Суперлигу из-за угрозы распространения коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.
Суперлига "заморожена" до окончания действия карантина в Украине - 3 апреля. Если ситуация не улучшится, то чемпионат не будет продлен.
Сроки восстановления соревнований и проведения следующих матчей будут сообщены дополнительно. С 12 марта ФВУ ввела запрет на зрителей в матчах Суперлиги.
- 12 марта Федерация баскетбола Украины приняла решение прекратить чемпионат страны по баскетболу из-за распространения коронавируса.
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