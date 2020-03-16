 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВолейбол: чемпионат Украины остановили из-за коронавируса

Волейбол: чемпионат Украины остановили из-за коронавируса


фото: Ukrainian Volleyball Federation
Федерация волейбола Украины приняла решение остановить украинскую Суперлигу из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Суперлига "заморожена" до окончания действия карантина в Украине - 3 апреля. Если ситуация не улучшится, то чемпионат не будет продлен.

Сроки восстановления соревнований и проведения следующих матчей будут сообщены дополнительно. С 12 марта ФВУ ввела запрет на зрителей в матчах Суперлиги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать