Волейбол: чемпионат Украины остановили из-за коронавируса

16 марта, 2020, 14:24

Федерация волейбола Украины приняла решение остановить украинскую Суперлигу из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Суперлига "заморожена" до окончания действия карантина в Украине - 3 апреля. Если ситуация не улучшится, то чемпионат не будет продлен.

Сроки восстановления соревнований и проведения следующих матчей будут сообщены дополнительно. С 12 марта ФВУ ввела запрет на зрителей в матчах Суперлиги.