Во Львове госпитализировали восемь человек с подозрением на COVID-19

16 марта, 2020, 15:12

Тесты восьми человек отправлены в Киев. Результаты госпитализированных будут известны через 2 дня

Об этом сообщил и.о. руководителя департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, передает Varta .

Восемь человек находятся в больнице с острыми респираторными заболеваниям, у них подозревается заболевание коронавирусом. Тесты отправлены в Киев. Результаты анализов будут в течение ближайших двух суток. Два человека из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского, другие - из Львова. Все львовяне были госпитализированы скорыми с территории города Львова.

Сейчас все медицинские учреждения Львова переведены в режим карантина, прекращено плановую госпитализацию и плановое оказание медицинской помощи. Консультативная помощь приостановлена на период карантина.

Андрей Васько призвал не посещать заведения медицинской помощи, а к врачам обращаться в телефонном режиме. Вызов бригад медицинской помощи просят ограничить и обращаться к семейным врачам по телефону.

Бригады будут забирать больных инсультом, инфарктом, на роды, травмы и с подозрением на коронавиру.

Инфекционная больница будет освобождена от всех пациентов. Такие же меры предпринимаются в 8 больницы и госпитали в Винниках.

Все медицинские учреждения будут охраняться силовыми структурами.