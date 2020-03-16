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Espreso.tvОбществоВо Львове госпитализировали восемь человек с подозрением на COVID-19

Во Львове госпитализировали восемь человек с подозрением на COVID-19


фото: reuters
Тесты восьми человек отправлены в Киев. Результаты госпитализированных будут известны через 2 дня

Об этом сообщил и.о. руководителя департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, передает Varta .

Восемь человек находятся в больнице с острыми респираторными заболеваниям, у них подозревается заболевание коронавирусом. Тесты отправлены в Киев. Результаты анализов будут в течение ближайших двух суток. Два человека из Дрогобычского района, один - из Перемышлянского, другие - из Львова. Все львовяне были госпитализированы скорыми с территории города Львова.

Сейчас все медицинские учреждения Львова переведены в режим карантина, прекращено плановую госпитализацию и плановое оказание медицинской помощи. Консультативная помощь приостановлена на период карантина.

Андрей Васько призвал не посещать заведения медицинской помощи, а к врачам обращаться в телефонном режиме. Вызов бригад медицинской помощи просят ограничить и обращаться к семейным врачам по телефону.

Бригады будут забирать больных инсультом, инфарктом, на роды, травмы и с подозрением на коронавиру.

Инфекционная больница будет освобождена от всех пациентов. Такие же меры предпринимаются в 8 больницы и госпитали в Винниках.

Все медицинские учреждения будут охраняться силовыми структурами.

  • Напомним, 15 марта мэр Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе всех предприятий торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов

 

 

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