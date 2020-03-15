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Espreso.tvОбществоЛьвов закрывает все заведения торговли кроме аптек и продуктовых магазинов, - Садовый

Львов закрывает все заведения торговли кроме аптек и продуктовых магазинов, - Садовый


фото: Укрінформ
Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта во Львове закрываются все учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек

Об этом Садовый сообщил в twitter.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - написал Садовый.

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