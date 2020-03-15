Львов закрывает все заведения торговли кроме аптек и продуктовых магазинов, - Садовый

15 марта, 2020, 21:51

Об этом Садовый сообщил в twitter.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - написал Садовый.

С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже. - Андрей Садовый (@AndriySadovyi) March 15, 2020