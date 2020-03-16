 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВенгрия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия

Венгрия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия


фото: reuters
Правительство Венгрии усилило чрезвычайные меры по сдерживанию пандемии коронавируса в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерские СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что теперь на территорию страны смогут въехать только венгерские граждане. Также граждане, побывавшие в Иране, Италии, Китае, Южной Корее и Израиле, будут вынуждены пройти обязательный карантин.

Кроме того, будут запрещены массовые мероприятия, закроются кинотеатры и клубы. Кафе, рестораны и большинство магазинов не будут работать после 15:00. Продуктовые магазины и аптеки остаются открытыми.

Правительство рекомендует пожилым людям быть чрезвычайно осторожными, а гражданам старше 70 лет не советуют покидать свои дома. Муниципалитеты обязаны заботиться о стариках, которые остаются дома.

Орбан также добавил, что бюджет страны придется изменить, и при этом правительство сосредоточится на защиту рабочих мест.

Читайте также: Коронавирус: Румыния объявила чрезвычайное положение

По состоянию на утро 16 марта в Венгрии зафиксировано 39 случаев инфицирования коронавирусом, включая один летальный исход.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать