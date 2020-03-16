Венгрия закрывает границы и отменяет массовые мероприятия

16 марта, 2020, 15:17

Правительство Венгрии усилило чрезвычайные меры по сдерживанию пандемии коронавируса в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерские СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что теперь на территорию страны смогут въехать только венгерские граждане. Также граждане, побывавшие в Иране, Италии, Китае, Южной Корее и Израиле, будут вынуждены пройти обязательный карантин.

Кроме того, будут запрещены массовые мероприятия, закроются кинотеатры и клубы. Кафе, рестораны и большинство магазинов не будут работать после 15:00. Продуктовые магазины и аптеки остаются открытыми.

Правительство рекомендует пожилым людям быть чрезвычайно осторожными, а гражданам старше 70 лет не советуют покидать свои дома. Муниципалитеты обязаны заботиться о стариках, которые остаются дома.

Орбан также добавил, что бюджет страны придется изменить, и при этом правительство сосредоточится на защиту рабочих мест.

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По состоянию на утро 16 марта в Венгрии зафиксировано 39 случаев инфицирования коронавирусом, включая один летальный исход.