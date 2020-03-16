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Espreso.tvОбществоГорода США вводят в общественном пространстве ограничения в связи с коронавирусом

Города США вводят в общественном пространстве ограничения в связи с коронавирусом

Большие города в США объявили о частичном закрытии общественного пространства в связи с борьбой с распространением коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса 15 марта объявили, что здесь будут временно закрыты рестораны, бары, клубы и театры.

"Вирус может быстро распространяться при тесном взаимодействии нью-йоркцев в ресторанах, барах и местах, где мы сидим рядом. Нам надо разорвать этот круг", - сказал мэр Нью-Йорка Де Блазио.

В Нью-Йорке ограничения вступают в силу 17 марта и будут действовать неопределенное пока время. В Лос-Анджелесе запрет начинает действовать немедленно и будет оставаться в силе до конца месяца.

Лос-Анджелес также объявил, что тренажерные залы придется закрыть, тогда как власти Нью-Йорка заявили, что закроет школы.

В Лас-Вегасе, который принимает более 40 млн туристов в год, казино заявили, что закрываются.

В Майами полиция закрыла пляжи.

А в Вашингтоне, столице страны, большинство музеев и достопримечательностей закрыты, по крайней мере, до конца месяца.

Сейчас в США вследствие коронавируса заболели 3774 человек, количество инфицированных быстро растет. Сейчас в Соединенных Штатах Америки зафиксирована восьмая часть случаев в мире.

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