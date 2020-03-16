В США экстренно снизили базовую ставку почти до нуля

16 марта, 2020, 10:28

Во время внепланового заседании 15 марта Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 1 процентный пункт - до целевого диапазона 0-0,25%

Об этом говорится на сайте ФРС.

Отмечается, что это сделали с целью защиты экономики от воздействия пандемии коронавируса.

В ФРС рассчитывают сохранить ставку на этом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика пережила последние события".

"ФРС США готова использовать полный спектр инструментов для поддержки притока кредитов в домохозяйства и предприятия и тем самым способствовать достижению максимальных целей занятости и стабильности цен. Для поддержания бесперебойного функционирования рынков казначейских ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, в течение ближайших месяцев ФРС увеличит свои запасы казначейских ценных бумаг минимум на 500 млрд долларов, ипотечных облигаций - минимум на 200 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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