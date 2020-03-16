В Нигерии взорвался нефтепровод, разрушены многие дома

16 марта, 2020, 13:50

В Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода в пригороде Фестак штата Лагос

Многие дома были разрушены, данных о причинах взрыва и количестве жертв нет, сообщает Nairametrics.

По словам очевидцев, многих жителей разбудил громкий взрыв.

На видео в Twitter, которые опубликовали местные жители, можно увидеть густые черные клубы дыма, поднимающиеся с места происшествия.

This explosion scattered my windows and my mom called and told me it scattered their doors as well .. #gasexplosion pray for festac .. #festac pic.twitter.com/L1hkUg9BQg - blood on the beat (@officialUgoo) March 15, 2020

For the first time in my life, I witnessed a pipeline explosion. I ran from Abule-ado to Festac just for safety.MMy house is terribly scattered , we witnessed the whole ceiling falling on us.A whole boarding school is burnt down killing all the kids.Thank God for life pic.twitter.com/DUszPPTEmS - Lisa (@LisaMelz) March 15, 2020

Взрыв произошел возле Вифлеемского колледжа для девушек. На момент взрыва в школе было несколько студенток, которые там проживают. Глава города Валентин Бураймо заявил телеканалу Channels TV, что некоторые студенты попали в ловушку и принимаются усилия для их спасения.



Телеканал Channels также сообщал, что по словам очевидцев взрыв произошел после того, как самосвал загорелся во время выгрузки песка. Пожар, как сообщается, распространился на трубопровод, тем самым вызвав взрыв.

На место происшествия выехали пожарные.

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Отмечается, что это уже второй крупный взрыв трубопровода в штате Лагос с начала 2020 года.