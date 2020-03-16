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Espreso.tvОбществоВ Нигерии взорвался нефтепровод, разрушены многие дома

В Нигерии взорвался нефтепровод, разрушены многие дома


фото: reuters
В Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода в пригороде Фестак штата Лагос

Многие дома были разрушены, данных о причинах взрыва и количестве жертв нет, сообщает Nairametrics.

По словам очевидцев, многих жителей разбудил громкий взрыв.

На видео в Twitter, которые опубликовали местные жители, можно увидеть густые черные клубы дыма, поднимающиеся с места происшествия.

 

Взрыв произошел возле Вифлеемского колледжа для девушек. На момент взрыва в школе было несколько студенток, которые там проживают. Глава города Валентин Бураймо заявил телеканалу Channels TV, что некоторые студенты попали в ловушку и принимаются усилия для их спасения.


Телеканал Channels также сообщал, что по словам очевидцев взрыв произошел после того, как самосвал загорелся во время выгрузки песка. Пожар, как сообщается, распространился на трубопровод, тем самым вызвав взрыв.

На место происшествия выехали пожарные.

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Отмечается, что это уже второй крупный взрыв трубопровода в штате Лагос с начала 2020 года.

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