В Нигерии загорелось топливо, которое вылилось из бензовоза: более 50 погибших
2 июля, 2019, 16:06
Более 50 человек погибли в Нигерии, в результате возгорания горючего, которое разлилось после аварии грузовика
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря губернатора штата Бенуэ.
С перевернутого грузовика выливалось топливо, и люди пытались его черпать. В это время топливо загорелось и более 50 человек получили ожоги, несовместимые с жизнью.
Также губернатор отметил, что другие люди получили травмы и доставлены в больницу.
Несмотря на то, что топливо в Нигерии относительно недорогое, подобные случаи происходят часто, поскольку большая часть населения живет за чертой бедности.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем