В Нигерии загорелось топливо, которое вылилось из бензовоза: более 50 погибших

2 июля, 2019, 16:06

Более 50 человек погибли в Нигерии, в результате возгорания горючего, которое разлилось после аварии грузовика

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря губернатора штата Бенуэ.

С перевернутого грузовика выливалось топливо, и люди пытались его черпать. В это время топливо загорелось и более 50 человек получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Также губернатор отметил, что другие люди получили травмы и доставлены в больницу.

Несмотря на то, что топливо в Нигерии относительно недорогое, подобные случаи происходят часто, поскольку большая часть населения живет за чертой бедности.