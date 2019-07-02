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Espreso.tvМирВ Нигерии загорелось топливо, которое вылилось из бензовоза: более 50 погибших

В Нигерии загорелось топливо, которое вылилось из бензовоза: более 50 погибших


фото: rfi
Более 50 человек погибли в Нигерии, в результате возгорания горючего, которое разлилось после аварии грузовика

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря губернатора штата Бенуэ.

С перевернутого грузовика выливалось топливо, и люди пытались его черпать. В это время топливо загорелось и более 50 человек получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Также губернатор отметил, что другие люди получили травмы и доставлены в больницу.

Несмотря на то, что топливо в Нигерии относительно недорогое, подобные случаи происходят часто, поскольку большая часть населения живет за чертой бедности.
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