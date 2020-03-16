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Espreso.tvОбществоВ Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закроют метрополитен - Гончаренко

В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закроют метрополитен - Гончаренко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в течение 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закроют метрополитен
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуациях под председательством премьера принял решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта", - говорится в сообщении.

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  • Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять предложение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

 

 

 
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