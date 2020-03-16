В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закроют метрополитен - Гончаренко

16 марта, 2020, 22:40

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в течение 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закроют метрополитен

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуациях под председательством премьера принял решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта", - говорится в сообщении.