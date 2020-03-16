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Espreso.tvОбществоСуществует риск снятия с России санкций ЕС, - глава комитета ВР

Существует риск снятия с России санкций ЕС, - глава комитета ВР


фото: zaxid.net
Председатель комитета внешней политики Верховной Рады Александр Мережко считает, что существует риск отмены санкций против России со стороны Евросоюза

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, существует две категории санкций против России со стороны ЕС - связанные с аннексией Крыма и из-за войны в Донбассе. При этом санкции за войну на Донбассе связаны с Минскими соглашениями. В случае выхода Украины из них у Евросоюза появится возможность отмены санкций.

"Некоторые политические партии предлагают вообще отказаться от минского формату.На мой взгляд, они не до конца осознают некоторые последствия этого шага. В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского союза появится возможность вообще отменить санкции", - сказал Мережко .

Также он отметил, что выход Великобритании из ЕС ослабил влияние и позиции Украины, так как Британия была активным украинским союзником.

  • Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что Россия пытается сорвать Минский процесс и заявления президента России Владимира Путина настроены критически к этим соглашениям.
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