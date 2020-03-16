Самовыдвиженка Светличная побеждает на довыборах в Раду в Харьковской области, - ЦИК

16 марта, 2020, 11:01

На довыборах в Раду в 179-м округе в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Юлия Светличная

Об этом сообщает сайт ЦИК.

С 67,72% обработанных протоколов она набрала 75,20% (16 700 голосов).

На втором месте с 9% голосов - кандидат от "Европейской солидарности" Виктория Пташник.

Ранее Светличная была председателем Харьковской ОГА, в ноябре 2019 г. президент Владимир Зеленский назначил вместо нее Алексея Кучера.

В марте 2020 г. партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в округе №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за прежнюю главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.