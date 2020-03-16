Разумков собирает руководителей фракций на ночное совещание
16 марта, 2020, 21:16
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в 23:00 16 марта
Об этом в Facebook сообщил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Глава Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Говорят, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.
Он считает, что Разумков намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом.
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