Разумков собирает руководителей фракций на ночное совещание

16 марта, 2020, 21:16

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в 23:00 16 марта

Об этом в Facebook сообщил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Глава Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Говорят, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Разумков намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом.

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